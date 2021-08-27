İşte Türkiye'nin en kapsamlı ''Sinovac mı, BioNTech mi'' araştırması sonuçları

'Aşı yüzde 90 oranında korudu'

Çalışmayı yürüten Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, sonuçları DHA'ya değerlendirdi. Doç. Dr. Savaşçı, çalışmaların tamamlandığını belirterek şunları söyledi: "3 bin vakalık bir seriyi takip ettik. Özellikle bizim koronavirüs polikliniklerimize başvuran hastaların aşılanma durumları, aşı olanların ne kadar ciddi bir tabloya sahip olup olmadıkları, yatış ihtiyaçları ve klinik seyirlerini inceledik. Bu sonuçlara göre aslında özellikle aşının yüzde 90 oranında koruduğunu tespit ettik."