İşte Türkiye'nin en soğuk yeri: Bitkiler bile dondu!
Türkiye'nin en soğuk noktalarından biri olan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde şelaleler dondu, bitkiler kırağı ve camlar buzla kaplandı.
İlçede gece hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye düşmesi sebebiyle araçların ve bazı evlerin camları buz tuttu.
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Soğuk hava sabah saatlerinde de etkisi göstermeye ederken, vatandaşlar araçlarının buz tutan camlarını temizledi.
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Bitkilerin kırağıyla kaplandığı ilçede derelerdeki küçük şelalelerde de buz sarkıtları oluştu.
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