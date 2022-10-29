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İşte Türkiye'nin en soğuk yeri: Bitkiler bile dondu!

Türkiye'nin en soğuk noktalarından biri olan Kars'ın Sarıkamış ilçesinde şelaleler dondu, bitkiler kırağı ve camlar buzla kaplandı.

İşte Türkiye'nin en soğuk yeri: Bitkiler bile dondu! - Resim: 1

İlçede gece hava sıcaklığının sıfırın altında 6 dereceye düşmesi sebebiyle araçların ve bazı evlerin camları buz tuttu.

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İşte Türkiye'nin en soğuk yeri: Bitkiler bile dondu! - Resim: 2

Soğuk hava sabah saatlerinde de etkisi göstermeye ederken, vatandaşlar araçlarının buz tutan camlarını temizledi.

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İşte Türkiye'nin en soğuk yeri: Bitkiler bile dondu! - Resim: 3

Bitkilerin kırağıyla kaplandığı ilçede derelerdeki küçük şelalelerde de buz sarkıtları oluştu.

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İşte Türkiye'nin en soğuk yeri: Bitkiler bile dondu! - Resim: 4
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