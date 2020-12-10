İşte Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri
Kar yağışının etkisini kaybettiği yurdun doğusunda en soğuk yerleşim yeri sıfırın altında 16,9 dereceyle Erzurum'un Tekman ilçesi oldu.
Doğu Anadolu'da salı günü akşam saatlerinde başlayan ve çarşamba günü devam eden kar yağışının durmasından sonra, bölge soğuk havanın etkisine girdi.
Bölgede dün gece ölçülen en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 16,9 dereceyle Erzurum'un Tekman ilçesi oldu. Dün gece en düşük sıcaklıklar sıfırın altında olmak üzere Kars'ın Selim ilçesinde 14,4, Erzurum'un Karayazı ilçesinde 13.9, Ardahan'ın Damal ve Çıldır ilçelerinde 12 derece olarak ölçüldü.
Bölge illerde ise en düşük sıcaklık şöyle gerçekleşti: Ardahan sıfırın altında 8,3, Kars sıfırın altında 8,1, Erzurum sıfırın altında 4, Erzincan sıfırın altında 1,1. Bölgede Muş, Iğdır ve Ağrı'da ise hava sıcaklığı sıfırın altına düşmedi.