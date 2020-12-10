İşte Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri

Bölgede dün gece ölçülen en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 16,9 dereceyle Erzurum'un Tekman ilçesi oldu. Dün gece en düşük sıcaklıklar sıfırın altında olmak üzere Kars'ın Selim ilçesinde 14,4, Erzurum'un Karayazı ilçesinde 13.9, Ardahan'ın Damal ve Çıldır ilçelerinde 12 derece olarak ölçüldü.



