İşte Türkiye'nin en yeni ilçesi! Taşınma süreci başladı

152 yıllık tarihinde 6 kez yerleşim yeri değiştirilen ve 7'nci kez taşınacak olan Yusufeli'nin ilçe merkezi ve köylerde süreç başladı. Sular altında kalacak 7 köyden 1'i olan İşhan köyünde yaşayanlar, eşyalarını toplayıp, kendilerine ait araç ve kamyonetlerle yeni evlerine taşıdı. Köy halkı, birbirlerinin eşyalarını imece usulüyle taşıyıp, yeni evlere yerleştirdi. Yöre halkı, anılarını geride bırakmanın hüznü ile villayı andıran yeni evlerine kavuşmanın mutluluğunu da bir arada yaşadıklarını dile getirdi. 9 bin kişinin yer değiştireceği ilçede, taşınma sürecinin en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.