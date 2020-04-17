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TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN CAN KAYBI 1769'A YÜKSELDİ
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  3. 17 Nisan 2020 18:51

İşte Türkiye'nin güncel koronavirüs haritası !

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans ile katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İşte Türkiye'nin güncel koronavirüs haritası !

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs nedeniyle bugün 126 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam yaşamını yitiren kişi sayısının 1769 olduğunu açıkladı. Koca, "Bugün eklenen 4353 yeni vakayla toplam vaka sayımız 78 bin 546'ya ulaştı, 1542 hastamız iyileşti, toplamda 8 bin 631 kişi hastalığı yendi" dedi.

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İşte Türkiye'nin güncel koronavirüs haritası !

"Yeni dalgalanma olmaması için vatandaşlarımız tedbirlerden vazgeçmemeli, biraz daha sabır." diyerek evde kalmanın altını çizen Bakan Koca TÜrkiye'deki güncel koronavirüs haritasını paylaştı.

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İşte Türkiye'nin güncel koronavirüs haritası !

Özellikle İstanbul'da yoğunluğun görüldüğü haritada Ankara ve İzmir de dikkat çekti.

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İşte Türkiye'nin güncel koronavirüs haritası !

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