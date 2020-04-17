İşte Türkiye'nin güncel koronavirüs haritası !

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs nedeniyle bugün 126 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam yaşamını yitiren kişi sayısının 1769 olduğunu açıkladı. Koca, "Bugün eklenen 4353 yeni vakayla toplam vaka sayımız 78 bin 546'ya ulaştı, 1542 hastamız iyileşti, toplamda 8 bin 631 kişi hastalığı yendi" dedi.