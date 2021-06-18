İşte Türkiye'nin korona virüs haritası: 17 ilde vaka sayıları yükselişe geçti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 100 binde haftalık vaka sayılarını açıkladı. 17 şehirdeki vaka artışı dikkat çekti. İşte Türkiye'de koronavirüs salgınında son durum...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de dün, her 1 milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek sayıya ulaşıldığını bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1,5 milyonuncu doz aşının 24 saatin dolmasına 2 saat 17 dakika kala yapıldığını duyurmuştu. Bakan Koca paylaşımında, "Yer, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi. Sağlık personeli, Dilek Coşkun. Aşıdan sorumlu hekim, Beraat Özdemir. Dünkü toplam sayı 1 milyon 416 bin 795’ti. Bu hız bu işi erkenden bitirecek." notunu düşmüştü.
82 BİN 232 DOZ AŞI DAHA
Sağlık Bakanı Koca, bir paylaşım daha yaparak son 24 saat içinde 1 milyon 582 bin 232 doz aşı yapıldığını açıkladı.
Bakan Koca, "Bugün 1,5 milyonuncu doz aşı, saat 21.43’te uygulandı. Aşı ordumuz, 2 saat 17 dakika içinde 82 bin 232 doz aşı daha yaptı. Böylece son 24 saat içinde 1 Milyon 582 Bin 232 doza ulaştık. 24.00 itibariyle yeni günün mesaisi başladı. İçiniz rahat uyuyun. Hayırlı geceler." ifadelerini kullandı.
REKOR ÜSTÜNE REKOR
3 ayrı aşı için yapılan sözleşmelerin ardından hızlanan sevkiyatlarla, günlük aşılamada peş peşe rekorlar kırıldı.
Türkiye'nin dört gün üst üste kırdığı rekorlar şöyle;
14 Haziran
842 bin 494
15 Haziran
1 milyon 240 bin 311
16 Haziran
1 milyon 416 bin 795
17 Haziran
1 milyon 582 bin 232