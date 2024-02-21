İşte Türkiye'nin Sibirya'sı! 3 metre kar yağdı; evler kayboldu

Geçen yıla göre çok kar yağdığını belirten Timur, "3 metreye yakın kar yağmış durumda. Bizde evlerde rutubet olmasın diye sürekli çatıları, cam ve kapı önlerini temizliyoruz. Çok zorlanıyoruz ama mecburuz, başka çaremiz yok. Nisan ayında buraya bahar gelecek, hayvanlarımızı dağa çıkaracağız" dedi.