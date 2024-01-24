İşte Türkiye'nin yeraltındaki gizemli şehirleri
Türkiye, yer altı şehirleri açısından dünyanın en zengin ülkelerinden biri. Ülke genelinde, özellikle Kapadokya bölgesinde olmak üzere yüzlerce yeraltı şehri bulunuyor. İşte ziyarete açık olan yeraltı şehirleri...
Yer altı şehirleri, genellikle doğal mağaraların genişletilmesi veya kayaların oyulması yoluyla oluşturulmuştur. Bu şehirler, genellikle birkaç katlıdır ve her katta yaşam alanları, depolama alanları, ibadet alanları ve diğer bölümler bulunur. Yer altı şehirleri, genellikle savunma amaçlı olarak inşa edilmiştir. Kuşatma durumlarında, insanlar bu şehirlere sığınarak korunmuştur.
İşte Türkiye'de turizme açık olan yeraltı şehirlerinden bazıları:
Derinkuyu Yeraltı Şehri (Nevşehir)
Derinkuyu Yeraltı Şehri, Kapadokya bölgesinde bulunan, Nevşehir - Niğde kara yolu üzerinde ve Nevşehir'e 30 km uzaklıkta bulunan Derinkuyu ilçesinde, kayalara oyulmuş yeraltı şehridir. 85 metre derinliğinde ve 18 kattan oluşmaktadır.
963 yılında evine tadilat yaptırmak isteyen bir köylü tarafından tesadüfen keşfedilmiş, 1965 yılında ziyarete açılmıştır. Kesin tarihi bilinmemekle birlikte Derinkuyu'nun Protohitit, Hitit, Roma ve Bizans dönemlerinde kullanıldığı söylenmektedir.
Yeraltı şehri, oldukça geniş bir alana yayılmış ve çeşitli amaçlarla kullanılmış olan çok sayıda odadan ve tünelden oluşmaktadır.
Derinkuyu Yeraltı Şehri, dünyanın en büyük yeraltı şehirlerinden biridir. 30.000 - 80.000 kişinin aynı anda yaşamasına olanak tanıdığı tahmin edilmektedir. Yeraltı şehri, Ortaçağ'da Hristiyanların baskılardan korunmak için kullandıkları bir sığınak olarak da kullanılmıştır.
Kaymaklı Yeraltı Şehri (Nevşehir)
Kaymaklı Yeraltı Şehri, Nevşehir'e bağlı Kaymaklı kasabasında bulunan bir yeraltı şehridir. 8 katlı olup, ilk katı MÖ 3000'lere tarihlenmektedir. Roma ve Bizans dönemlerinde diğer alanların da oyulmasıyla genişletilerek yeraltı şehrine dönüştürülen Kaymaklı, tüf kayalara oyulmuştur.
Kaymaklı Yeraltı Şehri, 1964 yılında ziyarete açılmıştır. 4 katı ışıklandırılmış ve ziyarete açıktır. Şehir, bir kitlenin geçici olarak yaşayabilmesi için gerekli tüm barınma şartlarını haizdir.
Şehirde, oturma odaları, mutfaklar, kiler, şarap mahzenleri, kiliseler, okullar, havalandırma bacaları ve kuyular bulunmaktadır. Ayrıca, şehrin savunması için kullanılan tüneller ve geçitler de mevcuttur.
Kaymaklı Yeraltı Şehri, dünyanın en büyük yeraltı şehirlerinden biri olarak kabul edilmektedir.
Özkonak Yeraltı Şehri (Nevşehir)
Özkonak Yeraltı Şehri, Nevşehir'e bağlı Özkonak kasabasında bulunan bir yeraltı şehridir. Hititler tarafından yapıldığı düşünülmektedir. Roma ve Bizans dönemlerinde de kullanılmıştır.
Şehir, İdiş Dağı'nın kuzey yamaçlarında, volkanik, granit bünyeli tüf tabakalarının oldukça kalın olduğu bir yerde yapılmıştır. İki katlı olup, toplam uzunluğu 4 kilometredir. 3-15 metre derinlikte yer almaktadır.
Şehirde, oturma odaları, mutfaklar, kiler, şarap mahzenleri, kiliseler, okullar, havalandırma bacaları ve kuyular bulunmaktadır. Ayrıca, şehrin savunması için kullanılan tüneller ve geçitler de mevcuttur.
Özkonak Yeraltı Şehri, Kapadokya'nın en önemli yeraltı şehirlerinden biridir. 1972 yılında ziyarete açılmıştır.