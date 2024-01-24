İşte Türkiye'nin yeraltındaki gizemli şehirleri

Kaymaklı Yeraltı Şehri (Nevşehir)

Kaymaklı Yeraltı Şehri, Nevşehir'e bağlı Kaymaklı kasabasında bulunan bir yeraltı şehridir. 8 katlı olup, ilk katı MÖ 3000'lere tarihlenmektedir. Roma ve Bizans dönemlerinde diğer alanların da oyulmasıyla genişletilerek yeraltı şehrine dönüştürülen Kaymaklı, tüf kayalara oyulmuştur.

Kaymaklı Yeraltı Şehri, 1964 yılında ziyarete açılmıştır. 4 katı ışıklandırılmış ve ziyarete açıktır. Şehir, bir kitlenin geçici olarak yaşayabilmesi için gerekli tüm barınma şartlarını haizdir.

Şehirde, oturma odaları, mutfaklar, kiler, şarap mahzenleri, kiliseler, okullar, havalandırma bacaları ve kuyular bulunmaktadır. Ayrıca, şehrin savunması için kullanılan tüneller ve geçitler de mevcuttur.

Kaymaklı Yeraltı Şehri, dünyanın en büyük yeraltı şehirlerinden biri olarak kabul edilmektedir.