İşte Türkiye'nin yüzen hastanesi: ''Nene Hatun''
Türkiye’nin ilk acil müdahale gemisi ''Nene Hatun'' Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün operasyonel gücünü artırıyor. 88 metre uzunluğunda, 18 metre genişliğindeki gemide, 4 morg kabinli 20 kişilik hastane, helikopter pisti, dalgıç basınç odası ve spor salonu bulunuyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, kritik mevkilerde kurulan istasyonlarıyla ve 2 binin üzerinde deneyimli personel kadrosuyla 7 gün 24 saat gemilerin acil durum çağrılarına cevap veriyor.
Ekipler, herkes fırtınalı havalardan kaçarken, denizlerin en tehlikeli noktalarında arama kurtarma çalışmaları yürütüyor.
Bunlardan biri olan Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi "Nene Hatun", her türlü hava şartında görev yapabilecek niteliklere sahip olması nedeniyle, gemi kazalarına, deniz kirliliğine ve yangınlara karşı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün operasyonel gücünü arttırıyor.
Yalova'da inşa edilen ve 2015 yılında denize indirilen 88 metre uzunluğunda, 18 metre genişliğindeki, 4 bin 291 grostonluk "Nene Hatun" gemisi dünyanın en zorlu suyolu olan Türk Boğazları bölgesinde 5 yıldır görev yapıyor.