İşte Türkiye'nin yüzen hastanesi: ''Nene Hatun''

Bunlardan biri olan Türkiye'nin ilk acil müdahale gemisi "Nene Hatun", her türlü hava şartında görev yapabilecek niteliklere sahip olması nedeniyle, gemi kazalarına, deniz kirliliğine ve yangınlara karşı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün operasyonel gücünü arttırıyor.