İşte Türkiye'ye sıçrayan Omicron varyantının belirtileri

"DAHA HIZLI YAYILDIĞINA DAİR KANIT YOK"

Uzmanlar, Omicron'un Delta varyantından daha bulaşıcı veya ciddi hastalığa neden olma olasılığını artırabilecek çok sayıda mutasyon taşıdığını söylüyor. Ancak Dünya Sağlık Örgütü "Omicron varyantının daha hızlı yayıldığına dair net kanıt yok" diyor. Bilim insanları, bilinen vakaların çoğu hala Güney Afrika`da yoğunlaştığından, varyantı erken tespit ettiklerini umuyor.