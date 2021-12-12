İşte Türkiye'ye sıçrayan Omicron varyantının belirtileri
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de 6 kişide Omicron varyantına rastlandığını duyurdu. Peki daha bulaşıcı olduğu belirtilen Omicron varyantının belirtileri neler? Uzmanlar açıkladı...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Meclis'te yaptığı açıklamada, Avrupa'da vaka artışını ciddi şekilde etkileyen Omicron varyantının Türkiye'de de görüldüğünü ifade etti.
Şu ana kadar 6 vaka tespit edildiğini belirten Bakan Koca, vakaların 5'inin İzmir'de, 1'inin ise İstanbul'da olduğunu söyledi. Bakan Koca, vakaların hastalığı hafif geçirdiğini ifade etti.
OMICRON VARYANTININ BELİRTİLERİ NELER?
Halk sağlığı uzmanları Omicron varyantının 1-2 günlük kas ağrısı, yorgunluk, hafif öksürük gibi belirtilerinin bulunduğunu; enfekte olanlardan bazılarının ise evde tedavi gördüğünü ifade ediyor.
"DAHA HIZLI YAYILDIĞINA DAİR KANIT YOK"
Uzmanlar, Omicron'un Delta varyantından daha bulaşıcı veya ciddi hastalığa neden olma olasılığını artırabilecek çok sayıda mutasyon taşıdığını söylüyor. Ancak Dünya Sağlık Örgütü "Omicron varyantının daha hızlı yayıldığına dair net kanıt yok" diyor. Bilim insanları, bilinen vakaların çoğu hala Güney Afrika`da yoğunlaştığından, varyantı erken tespit ettiklerini umuyor.