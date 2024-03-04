İşte Türkiye'yi bekleyen acı tablo: ''Hepsi kullanılmaz hale gelecek''

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, "Yağışlı ve kurak dönem arasında, göl seviye farkından dolayı kıyı ile göl arasında bir çekilme meydana gelirdi. Ancak son 20 yıldır ülkemizde ve son 10 yıldır da göl havzasında ciddi şekilde iklim değişikliğinin etkisiyle beraber yaşanan bir kuraklık var. Yağışın şekli, düşme sıklığı, miktarı, güneşlenme, buharlaşma; bütün bunlar değişti. Bunların tamamı gölün aleyhine işledi. Dolayısıyla havzada çok ciddi bir buharlaşma var. Bu buharlaşma gölün sürekli geri çekilmesine ya da alan kaybetmesine neden oluyor. Doğal olarak göl kıyısında kurulmuş bütün limanlar, bu çekilmeden olumsuz etkileniyor. Üniversitenin içinde yer alan limanda da benzer bir durum yaşanıyor" dedi.