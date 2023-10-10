İşte ülke ülke çalışma ve yıllık izin süreleri
Meclis Araştırma Hizmetleri Başkanlığı, Türkiye ve dünyada ''çalışma ve dinlenme süresi'' uygulamalarını inceledi. İşte ülke ülke çalışma süreleri...
TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliği Araştırma Hizmetleri Başkanlığının hazırladığı "Çeşitli Ülkelerde Çalışma, Dinlenme ve Kısaltılmış Çalışma Süresi" başlıklı raporda, dünyada ve Türkiye'de çalışma ve dinlenme sürelerine ilişkin tarihsel sürece yer verildi.
Haberglobal'de yer alan habere göre, çalışma saatlerinin düzenlendiği ulusal ve uluslararası düzenlemelerin birçok kez değişikliğe uğradığı, çalışma saatlerinin tarihsel olarak azalma eğiliminde olduğu belirtilen raporda, "Günümüzde çalışma yaşamı ve çalışma süreleri, kabul edilen uluslararası sözleşmeler çerçevesinde düzenlenmekte fakat ülkelerin ulusal mevzuatlarına göre değişkenlik gösterebilmektedir. Çalışma sürelerinin düzenlenmesine ilişkin harcanan çabaların amacı, son derece uzun çalışma sürelerine engel olunarak iş gücünün korunması ve böylece halk sağlığına ve verimliliğe katkı sağlamaktır. Aynı zamanda bu çabaların, çalışan kimselerin ailelerine daha uzun bir zaman ayırmasına imkan vereceği ve çalışanların insanca yaşamalarını mümkün kılacağı da açıktır" ifadeleri yer aldı.
Raporda Türkiye, Fransa, Almanya, Belçika, İngiltere, İsveç, Azerbaycan, Avustralya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde çalışma ve dinlenme sürelerine ilişkin mevcut uygulamalara yer verildi.
HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ 45 SAATİ BULUYOR
4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında Türkiye'de genel bakımdan çalışma süresinin haftada 45 saat olduğu kaydedilen raporda, 45 saatlik çalışmanın, aksi kararlaştırılmaması halinde, çalışma günlerine eşit şekilde bölüştürüldüğü aktarıldı.