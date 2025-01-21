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  4. İşte yanarak tatilcilere mezar olan Grand Kartal Otel’in yanmadan önceki hali

İşte yanarak tatilcilere mezar olan Grand Kartal Otel’in yanmadan önceki hali

Bolu Kartalkaya'da çıkan yangında tatilcilere mezar olan Grand Kartal Otel’in yanmadan önceki hali de ortaya çıktı.

Kaynak: İHA
İşte yanarak tatilcilere mezar olan Grand Kartal Otel’in yanmadan önceki hali - Resim: 1

Resmi internet sitesinde “Dağların zirvesinde konumlanmış lüks bir cennettir” sloganıyla tanıtımı yapılan otelde 163 oda bulunuyor.

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İşte yanarak tatilcilere mezar olan Grand Kartal Otel’in yanmadan önceki hali - Resim: 2

Yangın dehşetinden kurtulan onlarca vatandaş, umutla yakınlarından haber almayı beklerken, otelin resmi sitesinde yer alan tanıtım fotoğraflarında, otel mimarisinde ahşap malzemenin ağırlıkta olması dikkat çekiyor.

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İşte yanarak tatilcilere mezar olan Grand Kartal Otel’in yanmadan önceki hali - Resim: 3
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İşte yanarak tatilcilere mezar olan Grand Kartal Otel’in yanmadan önceki hali - Resim: 4
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