İşte yanarak tatilcilere mezar olan Grand Kartal Otel’in yanmadan önceki hali
Bolu Kartalkaya'da çıkan yangında tatilcilere mezar olan Grand Kartal Otel’in yanmadan önceki hali de ortaya çıktı.
Kaynak: İHA
Resmi internet sitesinde “Dağların zirvesinde konumlanmış lüks bir cennettir” sloganıyla tanıtımı yapılan otelde 163 oda bulunuyor.
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Yangın dehşetinden kurtulan onlarca vatandaş, umutla yakınlarından haber almayı beklerken, otelin resmi sitesinde yer alan tanıtım fotoğraflarında, otel mimarisinde ahşap malzemenin ağırlıkta olması dikkat çekiyor.
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