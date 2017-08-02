İşte yeni kuvvet komutanları ! Kim kimdir ?
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sona erdi. Toplantı yaklaşık 4 saat sürdü. Kamuoyuna sızan ilk bilgilere göre beklendiği gibi Kara, Deniz ve Hava komutanlarının hepsi değişti. İşte yeni kuvvet komutanlarının özgeçmişi...
YENİ KARA KUVVETLERİ KOMUTANI YAŞAR GÜLER KİMDİR ?
1954 yılında dünyaya gelen Yaşar Güler doğma büyüme Bayburtludur. 1974 yılında Kara Harp Okulu'ndan Muhabere Teğmen rütbesiyle mezun olduktan sonra. 1984 yılında kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı muhabere birliklerinde takım ve bölük komutanlığı yapmıştır.
Yaşar Güler 1986 yılında Kara Harp Akademisinden mezun olarak kurmay subay oldu. Kurmay subay olarak çeşitli karargahlarda plan subaylığı ve şube müdürlüğü görevlerini üstlenmiştir.
Güler, 2009 yılında korgeneral rütbesine terfi etti ve bu rütbede sırasıyla MSB Harita Genel Komutanlığı, 4'ncü Kolordu Komutanlığı ve Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı görevlerini yaptı. 2013'te orgeneralliğe terfi ederek Genelkurmay 2. Başkanlığına atandı. FETÖ'nün darbe girişiminden sonra Jandarma Genel Komutanı Orgenerali olarak atanan Yaşar Güler, bugün gerçekleşen Yüksek Askeri Şura'da Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine getiridi.
YENİ DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANI ADNAN ÖZBAL KİMDİR ?
1958 yılında İstanbul'da doğan Tümamiral Adnan ÖZBAL, ilk ve ortaokul tahsilini tamamlamasını müteakip, 1973 yılında Deniz Lisesi'ne girmiş ve 1980 yılında Deniz Harp Okulu'ndan Teğmen olarak mezun olmuştur.
1980-1981 yılları arasında TCG İSTANBUL, 1981-1983 yılları arasında TCG M.F.ÇAKMAK muhriplerinde Harekat Elektronik Subaylığı, 1983-1985 yılları arasında TCG ŞAHİN II. Komutanlığı, 1986-1987 yıllarında TCSG-22 Komutanlığı görevlerinde bulunan Tümamiral Adnan ÖZBAL, müteakiben 1987-1989 yılları arasındaki Deniz Harp Akademisi öğrenimini tamamlayarak 1989-1991 yıllarında Hücumbot Filosu Hrk. Kısım Amirliği, 1991-1993 yıllarında TCG ŞAHİN Komutanlığı, 1993-1995 yıllarında Genelkurmay İstihbarat Bşk.lığı proje subaylığı görevlerinde bulunmuştur.