İşte yeni kuvvet komutanları ! Kim kimdir ?

Güler, 2009 yılında korgeneral rütbesine terfi etti ve bu rütbede sırasıyla MSB Harita Genel Komutanlığı, 4'ncü Kolordu Komutanlığı ve Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı görevlerini yaptı. 2013'te orgeneralliğe terfi ederek Genelkurmay 2. Başkanlığına atandı. FETÖ'nün darbe girişiminden sonra Jandarma Genel Komutanı Orgenerali olarak atanan Yaşar Güler, bugün gerçekleşen Yüksek Askeri Şura'da Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevine getiridi.



