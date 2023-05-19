İşte yeni Türkiye: Her ilçede farklı Dolar kuru
İstanbul'da farklı ilçelerde bulunan döviz bürolarında euro ve dolar satış ve alış fiyatı değişimleri dikkat çekti. Aynı ilçelerde yer alan döviz bürolarında dahi fiyat farkları görüldü.
İstanbul'da bazı döviz bürolarının son dönemdeki güncel kur değerleri ve birbirleri arasındaki fiyat değişimi dikkat çekiyor.
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DHA'nın haberine göre Beyoğlu, Fatih ve Beşiktaş'ta bulunan farklı döviz bürolarında benzer saat aralıklarında Amerikan Doları'nın satış fiyatı arasında 50 kuruş, alış fiyatı arasında ise 40 kuruşluk farklar görüldü.
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Fiyat farklarının turistik bölgelerde daha sık olduğu gözlemlendi.
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Yeditepe Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Natalya Ketenci son dönemde serbest döviz piyasasında yaşanan farklı fiyat uygulamalarını değerlendirdi.
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