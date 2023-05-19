İşte yeni Türkiye: Her ilçede farklı Dolar kuru

DHA'nın haberine göre Beyoğlu, Fatih ve Beşiktaş'ta bulunan farklı döviz bürolarında benzer saat aralıklarında Amerikan Doları'nın satış fiyatı arasında 50 kuruş, alış fiyatı arasında ise 40 kuruşluk farklar görüldü.