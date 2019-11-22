İşte yeni vergi düzenlemesiyle hayatımıza giren yeni vergiler!
TBMM Genel Kurulu'nda dün akşam yapılan oylama sonucu birçok yeni vergimiz oldu. Konaklama Vergisi, Değerli Konut Vergisi, Dijital Hizmet Vergisi uygulamaları Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Vergi gecikme cezalarına da indirim uygulanacak. İşte 5 maddede vatandaşın cebine yansıyacak yeni vergiler...
Türkiye'nin günlerdir konuştuğu yeni vergiler Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Zenginden daha fazla vergi alınmasının önü açılırken değerli konut vergisi de hayatımıza girdi. Tatile çıkacaklardan artık konaklama vergisi alınacak. Facebook ve Twitter gibi devler Türkiye'de Dijital Hizmet Vergisi alınacak. Yeni vergi düzenlemeleri Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi.
1) KONAKLAMA VERGİSİ
Tatile çıkacaklardan artık Konaklama Vergisi alınacak. Konaklama Vergisi geceleme başına 31 Aralık 2020 tarihine kadar yüzde 1 olarak alınacak. Daha sonra bu oran yüzde 2'ye çıkacak. Konaklama Vergisi'ni vatandaş ödeyecek. Cumhurbaşkanı vergi oranını bir katına kadar artırmaya, yarısına kadar indirmeye, bu sınırlar içinde farklı oranları tespit etmeye yetkili olacak.
2) DEĞERLİ KONUT VERGİSİ
Değeri 5 milyon TL'nin üzerinde olan konutlara Değerli Konut Vergisi getirildi. İstisna tutarını aşan mesken nitelikli taşınmazlar, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde ilan edilecek, ilgilisine de tebliğ edilecek. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne itiraz edilmeyen mesken nitelikli taşınmazın değeri kesinleşecek. Süresinde yapılan itirazlar 15 gün içinde sonuçlandırılacak, kesinleşen değer aynı usulle ilan ve ilgilisine tebliğ edilecek. Değerli Konut Vergisi’ne tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri 5 milyon ile 7,5 milyon lira arasında olanlar binde 3, 7,5 milyon lira ile 10 milyon lira arasında olanlar binde 6, 10 milyon lirayı aşanlar da binde 10 oranında vergilendirilecek.
3) GELİR VERGİSİ ÜST DİLİMİ ARTIRILDI
Gelir Vergisi tarifesine yeni dilim eklenerek üst dilim yüzde 35’ten yüzde 40’a çıkarılacak. Böylece 500 bin lira ve üzerinde kazanç elde edenler, yüzde 40 oranında gelir vergisi verecek. Mevcut tarifenin ilk 4 dilimi korunmak suretiyle 500 bin liraya kadar gelir elde eden grupların vergi yüklerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacak.