İşte yeni vergi paketinin son hali: Bazı düzenlemeler rafa kalktı
Kamuoyunda bir süredir tartışılan yeni vergi paketinde sona gelindi. Taslak metinden, vatandaşı ilgilendiren birçok düzenlemenin çıkarılmasına karar verildi.
Kaynak: NTV
Vergi paketinde ayrıntılar netleşiyor. Bir süredir kamuoyunun gündeminde yer alan vergi paketi çalışmasında sona gelindi.
1 / 9
NTV'den Göker Bilgiç'in aktardığına göre, uluslararası şirketlere yüzde 15 asgari kurumlar vergisi uygulanması bekleniyor.
2 / 9
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları ve Gayrimenkul Yatırım Fonlarına temettü dağıtma zorunluluğu getirilecek.
3 / 9
Kayıt dışı faaliyet gösterene artırımlı ceza uygulanacak.
4 / 9