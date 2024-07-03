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İşte yeni vergi paketinin son hali: Bazı düzenlemeler rafa kalktı

Kamuoyunda bir süredir tartışılan yeni vergi paketinde sona gelindi. Taslak metinden, vatandaşı ilgilendiren birçok düzenlemenin çıkarılmasına karar verildi.

Kaynak: NTV
İşte yeni vergi paketinin son hali: Bazı düzenlemeler rafa kalktı - Resim: 1

Vergi paketinde ayrıntılar netleşiyor. Bir süredir kamuoyunun gündeminde yer alan vergi paketi çalışmasında sona gelindi.

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İşte yeni vergi paketinin son hali: Bazı düzenlemeler rafa kalktı - Resim: 2

NTV'den Göker Bilgiç'in aktardığına göre, uluslararası şirketlere yüzde 15 asgari kurumlar vergisi uygulanması bekleniyor.

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İşte yeni vergi paketinin son hali: Bazı düzenlemeler rafa kalktı - Resim: 3

Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları ve Gayrimenkul Yatırım Fonlarına temettü dağıtma zorunluluğu getirilecek.

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İşte yeni vergi paketinin son hali: Bazı düzenlemeler rafa kalktı - Resim: 4

Kayıt dışı faaliyet gösterene artırımlı ceza uygulanacak.

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