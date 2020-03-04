İşte yerli kamikaze drone ''Kargu''

'SAVAŞLAR, TEKNOLOJİ YARIŞINDAN İBARET'

Kamikaze drone'lar için dost ve kardeş ülkelerden de bir talep olduğunu belirten İkinci, bunların ihracı konusunda yapılan görüşmelerin devam ettiğini kaydederek, "Bundan sonraki aşamada, savaşların çok büyük bir kısmında bu tür teknolojisi yüksek olan platformaların kullanılması kaçınılmaz olacak. TSK'nın da bu konuda milli teknolojiyi geliştiriyor olması gelecekte silahlı kuvvetlerimize büyük avantaj sağlayacak. Yani Mehmetçiğimizi, kendi evlatlarımızı tehlikeye atmadan düşman unsurlarını bertaraf edebileceği, onları etkisiz hale getirebileceği platformlar geliştirmek bizim Türk mühendislerimizin ve savunma sanayimizin görevi. Bundan sonraki süreçte özellikle yapay zeka içeren, uzaktan algılama sistemleri içeren drone'lar ne kadar aktive edilebilirse, buna göre TSK, savaş alanında rakiplerinin çok daha önünde manevralar yapabilecek ve kabiliyet kazanabilecek bir aşamaya gelecektir. Bundan sonra daha iyi, daha akıllı, üzerlerindeki sensörleri daha gelişmiş olan, düşmanın tehditlerini daha hızlı algıyabilen platformları geliştirmeye devam etmemiz lazım. Çünkü savaş, teknolojinin birbiriyle yarışından ibaret bir hale geldi. Türk savunma sanayii olarak bu konuda da geride kalmamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte daha fazla teknoloji içeren, daha ciddi vuruş gücüne sahip ancak belirli hedefleri uzaktan algılamayla etkisiz hale getirilebilecek teknolojiler üzerine çok ciddi yatırımlar yapılacağını söyleyebilirim" diye konuştu.