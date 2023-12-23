İşte yılbaşı temalı, IMDb puanı en yüksek filmler
Yılbaşı heyecanını en iyi yansıtan IMDb puanı yüksek olan filmleri sizin için derledik. İşte yeni yıl temasıyla içinizi ısıtacak yılbaşı filmleri...
Neşeli Hayat (The Holiday, 2006)
Cameron Diaz ve Kate Winslet'in başrollerini paylaştığı film, iki kadının Noel tatilinde yer değiştirmesini konu alıyor.
1 / 10
Grinç (Dr. Seuss' How the Grinch Stole Christmas!, 2000)
Jim Carrey'nin başrolünde yer aldığı film, Grinç isimli kötü bir karakterin Noel'i çalmaya çalışmasını konu alıyor.
2 / 10
Kutup Ekspresi (The Polar Express, 2004)
Robert Zemeckis'in yönettiği film, Noel gecesi Kutup Ekspresi'ne binen bir çocuğun hikâyesini anlatıyor.
3 / 10
Yılbaşı Gecesi (New Year's Eve, 2011)
Robert De Niro, Halle Berry, Zac Efron ve Jessica Biel gibi yıldızların yer aldığı film, farklı insanların yılbaşı gecesinde yaşadıklarını konu alıyor.
4 / 10