İşte zam sonrası en düşük ve en yüksek memur maaşları
Memur ve memur emeklilerinin 2022-2023 yıllarında alacakları zamlar belli oldu. Bunun yanında sosyal hakları ve 3600 ek göstergeye ilişkin de değişiklikler yapılması bekleniyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve memur emeklisinin 2022-2023 yıllarındaki mali ve sosyal haklarına yönelik 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin sonucunu açıklamıştı. Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Türk çalışma hayatında ilk defa bu oranda artış önerilmektedir" dedi. Bakan Bilgin ayrıca "3600 Ek Gösterge meselesi bu sözleşme döneminde tamamlanacaktır" açıklamasında bulundu.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞINA YÜZDE 31 ZAM
CNN Türk'te yayımlanan habere göre, memurların 2022-2023 yılına ilişkin olarak zamları belli oldu. En düşük memur maaşı 2 yıllık toplam zam artış oranı yüzde 31 oldu. 2 yılda 1352 lira maaşlarında fark olmuş olacak. En düşük memur maaşı 4348 liradan 5700 liraya yükselmiş oldu.
TOPLU SÖZLEŞME ÖDENEĞİ 400 LİRA OLDU
Memurların toplu sözleşme ödeneği 400 liraya yükseltildi ve yılda 4 kez verilecek. 2022 yılında 400 liralık toplu sözleşme farkı ödenmiş olacak. 2023 yılı için de 489 lira ödenecek.