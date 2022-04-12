İşte Zekeriya Beyaz'ın hafızalara kazınan o çıkışları: ''Kızlık zarı diktirmek...''
Ünlü ilahiyatçı Zekeriya Beyaz, 84 yaşında hayatını kaybetti. Bir dönem ekranlarda boy gösteren Zekeriya Beyaz, ''Kurban etiyle rakı içilir, öpüşmek orucu bozmaz, cinsel ilişkiyle oruç açılabilir, kızlık zarını diktirmek günah değildir'' sözleriyle tartışma yaratmıştı.
İlahiyatçı Prof. Dr. Zekeriya Beyaz, 18 Mart'ta Esenler'deki özel bir hastanede aspirasyon pnömonisi nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldı. O tarihten beri hastanede tedavisi devam eden Beyaz, bugün hayatını kaybetti.
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Halk arasında '28 Şubat Hocası', 'Sosyete Hocası' gibi isimlerle de anılan Beyaz, 90'lı yıllarda yaptığı birçok açıklamayla hem eleştirilerin hedefi oldu hem de popülerliği nedeniyle televizyonlara çıkmaya devam etti.
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İşte Zekeriya Beyaz'ın hafızalara kazınan çıkışları;
- Kurban etiyle rakı içilir.
- Kurban Bayramı'nda dana kesmek yerine ayakkabı dağıtabilirsiniz.
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- Oruçluyken tokluk veren haplardan içebilirsiniz.
- Şekersiz sakız orucu bozmaz.
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