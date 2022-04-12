İşte Zekeriya Beyaz'ın hafızalara kazınan o çıkışları: ''Kızlık zarı diktirmek...''

Halk arasında '28 Şubat Hocası', 'Sosyete Hocası' gibi isimlerle de anılan Beyaz, 90'lı yıllarda yaptığı birçok açıklamayla hem eleştirilerin hedefi oldu hem de popülerliği nedeniyle televizyonlara çıkmaya devam etti.