İstihbarat raporları ortaya koydu: ABD, İran'ı vurdu ama başaramadı!

"Tamamen imha etmedi"

İsrail istihbaratı tarafından paylaşılan bir değerlendirmede ise ABD saldırılarının İran’ın nükleer programını "birkaç yıl" gerilettiği fakat tamamıyla imha etmediği belirtildi. İsrailli üst düzey bir yetkili İsrail basınına yaptığı açıklamada, ABD’nin saldırılarının her şeye rağmen yararlı olduğu ve bu sayede müzakereler yoluyla elde edilemeyecek sonuçlar elde edildiğini söyledi. İsrail basını, ayrıca İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırıların İran’ın uranyum zenginleştirmeye yeniden teşebbüs etmesini engelleme açısından caydırıcı olacağı değerlendirmesi paylaşıldı.

ABD ordusu, 22 Haziran’da B-2 Spirit bombardıman uçakları ile İran'ın Fordow, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine saldırı düzenlemişti.