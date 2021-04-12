İstiklal Caddesi yine tıklım tıklım!
Ek önlemlerin ele alınacağı Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplantısı öncesinde İstiklal Caddesi'nde dikkat çeken yoğunluk yaşandı.
Cumhurbaşkanlığı kabinesi yarın toplanacak. Toplantıda Ramazan ayını ve bayramı kapsayacak önlemler alınması bekleniyor.
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Tam kapanma seçeneğinin de ele alınacağı toplantı öncesinde yine sokaklardaki kalabalıklar dikkat çekti.
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Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdikten sonra güzel havayı fırsat bilenler Taksim'e akın etti.
İstiklal Caddesi adeta doldu taştı.
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Bazı kişilerin maskelerini çene altına indirerek uygunsuz kullandığı görüldü.
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