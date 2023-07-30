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İstiklal Caddesi'nde korkutan yangın

İstanbul Taksim'de, restoran olarak kullanılan 4 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. İstiklal Caddesi'ni yoğun duman kaplarken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstiklal Caddesi'nde korkutan yangın - Resim: 1

Yangın, 15.15 sıralarında Şehit Muhtar Mahallesi, İmam Adnan Sokak’ta restoran olarak kullanılan 4 katlı binanın bacasında temizlik yapıldığı sırada meydana geldi. 

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İstiklal Caddesi'nde korkutan yangın - Resim: 2

Yangın nedeniyle İstiklal Caddesi yoğun duman atında kaldı. 

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İstiklal Caddesi'nde korkutan yangın - Resim: 3

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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İstiklal Caddesi'nde korkutan yangın - Resim: 4

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. 

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