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  4. İstiklal Caddesi'nde meydan savaşı! Tekme tokat kavga ettiler

İstiklal Caddesi'nde meydan savaşı! Tekme tokat kavga ettiler

İstanbul Beyoğlu'nda iki grup arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü.

İstiklal Caddesi'nde meydan savaşı! Tekme tokat kavga ettiler - Resim: 1

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde pazar günü gece saatlerinde aralarında kadınlarında bulunduğu iki grup arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. 

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İstiklal Caddesi'nde meydan savaşı! Tekme tokat kavga ettiler - Resim: 2

Gruptakiler aralarına aldıkları iki kişiyi yumruk ve tekmelerle uzun süre darbederek yere düşürdü. Araya girenlerin yardımıyla kavga edenler olay yerinden uzaklaştırıldı.

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İstiklal Caddesi'nde meydan savaşı! Tekme tokat kavga ettiler - Resim: 3

O anlar ise çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kavga eden gruptakilerden bazılarının yere düştüğü görülüyor. 

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İstiklal Caddesi'nde meydan savaşı! Tekme tokat kavga ettiler - Resim: 4

Yerde de bir süre darbedilen kişilere arkadaşları yardım ediyor. Kavga araya girenlerin yardımıyla son buluyor. (DHA)

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