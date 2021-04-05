İstiklal Caddesi'nde ne maske var ne sosyal mesafe!
Koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının ertesi gününde İstiklal Caddesi'nde tepki çeken yoğunluk yaşandı.
Corona virüs vaka sayısında yaşanan artış üzerine bazı tedbirler geri geldi.
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Bu kapsamda hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından İstanbul'un simge yerlerinden Taksim ve İstiklal Caddesi'nde kalabalık oluştu.
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SOSYAL MESAFE HİÇE SAYILDI
Çoğunluğunu turistlerin oluşturduğu kalabalıkta çok sayıda kişinin maske takmadığı görüldü. Sosyal mesafe kuralı da hiçe sayıldı.
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Polis ekipleri, vatandaşları kurallara uymaları yönünde anonslarla uyardı.
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