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İstiklal Caddesi'nde yer gök kırmızı beyaz!

Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında İstanbul'un en işlek noktalarından İstiklal Caddesi Türk bayrakları ile donatıldı.

Kaynak: DHA
İstiklal Caddesi'nde yer gök kırmızı beyaz! - Resim: 1

Binlerce yerli ve yabancı turistin uğrak noktası olan İstiklal Caddesi Cumhuriyet’in 100’üncü kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türk Bayrakları ile donatıldı.

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İstiklal Caddesi'nde yer gök kırmızı beyaz! - Resim: 2

Beyoğlu Belediyesi ekipleri İstiklal Caddesi girişinden Tünel Meydanı’na kadar olan bölgede Türk Bayrakları yerleştirdi. 

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İstiklal Caddesi'nde yer gök kırmızı beyaz! - Resim: 3

Türk Bayraklarını görenler o anları fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi. 

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İstiklal Caddesi'nde yer gök kırmızı beyaz! - Resim: 4
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