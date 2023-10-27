İstiklal Caddesi'nde yer gök kırmızı beyaz!
Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları kapsamında İstanbul'un en işlek noktalarından İstiklal Caddesi Türk bayrakları ile donatıldı.
Kaynak: DHA
Binlerce yerli ve yabancı turistin uğrak noktası olan İstiklal Caddesi Cumhuriyet’in 100’üncü kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Türk Bayrakları ile donatıldı.
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Beyoğlu Belediyesi ekipleri İstiklal Caddesi girişinden Tünel Meydanı’na kadar olan bölgede Türk Bayrakları yerleştirdi.
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Türk Bayraklarını görenler o anları fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi.
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