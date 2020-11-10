İstiklal Marşı bitene kadar yerinden kıpırdamadı
Edinilen bilgiye göre, ilginç olay İnegöl Dumlupınar Ortaokulu bahçesinde meydana geldi. Sabah okula gelen öğrenciler sosyal mesafelerini koruyarak İstiklal Marşı için sırada girdiler. Öğretmenleri eşliğinde İstiklal Marşı'nı okumaya başlayan öğrencilerin önündeki kedi aniden durdu.
Edinilen bilgiye göre, ilginç olay İnegöl Dumlupınar Ortaokulu bahçesinde meydana geldi. Sabah okula gelen öğrenciler sosyal mesafelerini koruyarak İstiklal Marşı için sırada girdiler. Öğretmenleri eşliğinde İstiklal Marşı'nı okumaya başlayan öğrencilerin önündeki kedi aniden durdu.