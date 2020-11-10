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  3. 10 Kasım 2020 12:15

İstiklal Marşı bitene kadar yerinden kıpırdamadı

Edinilen bilgiye göre, ilginç olay İnegöl Dumlupınar Ortaokulu bahçesinde meydana geldi. Sabah okula gelen öğrenciler sosyal mesafelerini koruyarak İstiklal Marşı için sırada girdiler. Öğretmenleri eşliğinde İstiklal Marşı'nı okumaya başlayan öğrencilerin önündeki kedi aniden durdu.

İstiklal Marşı bitene kadar yerinden kıpırdamadı

Edinilen bilgiye göre, ilginç olay İnegöl Dumlupınar Ortaokulu bahçesinde meydana geldi. Sabah okula gelen öğrenciler sosyal mesafelerini koruyarak İstiklal Marşı için sırada girdiler. Öğretmenleri eşliğinde İstiklal Marşı'nı okumaya başlayan öğrencilerin önündeki kedi aniden durdu.

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İstiklal Marşı bitene kadar yerinden kıpırdamadı

Sevimli kedi marş bitene kadar yerinden bile kıpırdamayarak öylece durdu. O anlar ise saniye saniye cep telefonuyla görüntülendi. Kedi İstiklal Marşı bitince kayıplara karıştı.

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