İstiklal Marşı okunurken Güney Kore liderinden asker selamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in tarafından Başkent Seul'de, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki resmi karşılama töreninin yapıldığı salona Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon ve eşi Kim Jung-sook ile geldi.

