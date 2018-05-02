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  3. 02 Mayıs 2018 09:52

İstiklal Marşı okunurken Güney Kore liderinden asker selamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in tarafından resmi törenle karşılandı.

İstiklal Marşı okunurken Güney Kore liderinden asker selamı

"Mavi Ev" olarak bilinen Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki karşılama töreninin yapıldığı salona Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon ve eşi Kim Jung-sook ile geldi. Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon'un, İstiklal Marşı okunduğu sırada asker selamı verdiği dikkati çekti.

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İstiklal Marşı okunurken Güney Kore liderinden asker selamı

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İstiklal Marşı okunurken Güney Kore liderinden asker selamı

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İstiklal Marşı okunurken Güney Kore liderinden asker selamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in tarafından Başkent Seul'de, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki resmi karşılama töreninin yapıldığı salona Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon ve eşi Kim Jung-sook ile geldi.

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