İstiklal Marşı okunurken yağmur altında saygı duruşuna geçen öğrenci ödüllendirildi

Iğdır Valisi Ercan Turan, Zeynep Ece Doğan ve ailesini makamında misafir etti. Vali Turan, Zeynep’in babası Iğdır Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cem Doğan, annesi Vildan Doğan, küçük kızları Aslı’nın da yer aldığı kabulde, Zeynep Ece'yi çeyrek altınla ödüllendirdi. Zeynep Ece ile sohbet eden Vali Turan, "Eğitim ailede başlıyor. Ailede eğitim sağlam verilince o çocuğun eğitim hayatı ve kariyeri başarılı oluyor. Biz Zeynep'in de Aslı'nın da geleceklerinin parlak olacağını biliyoruz ve temenni ediyoruz. Allah hep iyilerle karşılaştırsın çocuklarımızı. Örnek aile olarak da sizi tebrik ediyoruz. Bu sene Aile Yılı. Aile, toplumun temel dinamiği. Aile Yılı vesilesiyle de Zeynep kızımızı sosyal medyada gördük hem de okulda başarılı olduğunu da öğrendik. Ailecek sizleri tanımak istedik. Zeynep gibi Aslı gibi güzel çocukları yetiştirdiğiniz için tebrik ediyoruz" dedi.