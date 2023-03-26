İstinat duvarı çöktü; 11 otomobil enkaz altında kaldı

'BUNA BELEDİYE NASIL İZİN VERDİ?'

Apartman sakinlerinden biri, iftar vaktinden 10 dakika önce geldiğini ve otomobilini park ettiğini söyleyerek, "Ezan okunmaya başlayınca büyük bir gürültü koptu. Deprem oluyor diye düşündüm. Araçlardan yoğun bir alarm sesi geldi. Balkondan baktığımda istinat duvarının çöktüğünü gördüm. Üst taraftaki bina yapılırken bizim binanın istinat duvarının üzerine istinat duvarı yapıldı. Buna belediye nasıl izin verdi? Allah'tan can kaybı yok. Olan malımıza oldu" dedi. (DHA)