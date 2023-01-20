İstinat duvarı çöktü, 19 daire tahliye edildi

Bu gece tedbir amaçlı 19 daireli binamız tahliye edildi. Belediyeden kalacak yer için ulaştılar. Devletimizden, belediyemize teşekkür ediyoruz, ilk andan itibaren çok ilgilendiler. Yarın da Çevre ve Şehircilik Bakanlığından gelecekler" dedi.

Efe apartmanı sakinlerinden Murat Atalay, kazının tedbir alınmadan yapıldığını iddia ederek, "Olay anında binadaydım, yan kısımda birkaç gündür kazı yapılıyordu. Bugün öğlen saatlerinde kazdıkları sırada bizim binanın girişi dökülmeye başladı ve toprak kayması oldu. Çocuklarımız dışarıdaydı. Korkudan içeriye aldık. Sonrasında ekipler geldi ve bizleri tahliye ettiler" ifadelerini kullandı.