İstinat duvarı çöktü; 7 katlı binanın 2 katı tahliye edildi!
Bursa'nun Mudanya ilçesinde istinat duvarı, 7 katlı binanın bulunduğu site bahçesine çöktü. Zarar gören 2 kattaki daireler tahliye edilirken, 2 otomobil beton duvarın altında kaldı.
Kaynak: DHA
Halitpaşa Mahallesi Tahtalı Park Evleri D Blok’ta, saat 13.00 sıralarında, yaklaşık 8 metre yüksekliğindeki beton istinat duvarı, yağmurun etkisiyle sitenin bahçesine çöktü. Park halindeki 2 otomobil hasar gördü.
İhbarla adrese itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Çöken duvar, sitedeki bloğun 2 katını kaplarken, güvenlik şeridi çekilip, bölgede önlem alındı.
Risk altındaki 2 kattaki daireler de tedbir amacıyla tahliye edildi.
Toprak ve taş parçalarının düşmeye devam ettiği duvarda çökme riskinin sürdüğü belirtildi. (DHA)
