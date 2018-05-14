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  3. 14 Mayıs 2018 18:58

İsyan ettiren gelenek ! Sirke, acı biberli bal...

Bilecik'te asırlık geleneğin sürdürülmesi amacıyla yeni evlenen çiftlere düğün öncesi "şakalar" yapılıyor.

İsyan ettiren gelenek ! Sirke, acı biberli bal...

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, asırlık geleneğin sürdürülmesi amacıyla evlenecek çiftlere düğün öncesi adeta işkenceyi andıran "şakalar" yapılıyor

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İsyan ettiren gelenek ! Sirke, acı biberli bal...

Gelin almadan sonra kahvehaneye götürülen damada, "limon, salatalık, patlıcan, biber, çikolata, tatlı" gibi yiyeceklerin yanı sıra sirke ve acı biberli baklava yediriliyor, üzerine soğuk su dökülüyor.

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İsyan ettiren gelenek ! Sirke, acı biberli bal...

İlçede, düğünlerde uzun yıllardır sürdürülen "gelin konvoyu bekleme", "gelin çiçeği alma", "gelin şerbeti", "cam kırma" ve "zorla yiyecek yedirme" gibi gelenekler, damat ve sağdıca zor anlar yaşatıyor.

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İsyan ettiren gelenek ! Sirke, acı biberli bal...

Düğünlerdeki zorlu süreç, gelin almaya gidilmesi ve damadın evinin önünde gelin konvoyunun beklenmesiyle başlıyor. Konvoydan önce damadın arkadaşları, kızevine giderek gelin çiçeğini, gelinin arkadaşlarına belli bir ücret ödeyerek alıyor.

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