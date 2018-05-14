İsyan ettiren gelenek ! Sirke, acı biberli bal...
Bilecik'te asırlık geleneğin sürdürülmesi amacıyla yeni evlenen çiftlere düğün öncesi "şakalar" yapılıyor.
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, asırlık geleneğin sürdürülmesi amacıyla evlenecek çiftlere düğün öncesi adeta işkenceyi andıran "şakalar" yapılıyor
Gelin almadan sonra kahvehaneye götürülen damada, "limon, salatalık, patlıcan, biber, çikolata, tatlı" gibi yiyeceklerin yanı sıra sirke ve acı biberli baklava yediriliyor, üzerine soğuk su dökülüyor.
İlçede, düğünlerde uzun yıllardır sürdürülen "gelin konvoyu bekleme", "gelin çiçeği alma", "gelin şerbeti", "cam kırma" ve "zorla yiyecek yedirme" gibi gelenekler, damat ve sağdıca zor anlar yaşatıyor.