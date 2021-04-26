İtalya yeniden normalleşti
Koronavirüs salgınından geçen yıl sert bir şekilde etkilenen İtalya'da bugün itibariyle okullar, restoranlar, barlar, sinemalar ve konser salonları kısmen yeniden açıldı.
İtalya, Covid-19'un ikinci ve üçüncü dalgalarını yönetmek için aylarca uygulanan sıkı kilitlenmelerin ardından bugün kısmen açıldı. Ülke, bu kapsamda pandemi nedeniyle yaşadığı ekonomik kaybı yaz aylarında toparlamayı umuyor.
ÜLKEDEKİ BÖLGELER RİSK FAKTÖRLERİNE GÖRE KATEGORİLERE AYRILDI
Covid-19 önlemlerinin gevşetilmesi kapsamında ülkedeki bölgelerin dörtte üçü düşük riskli "sarı" kategoride ilan edildi. Kalabriya, Sicilya, Valle d’Aosta, Basilicata ve Puglia bölgeleri turuncu, Sardunya Adası kırmızı, geri kalan tüm bölgeler ise sarı olarak belirlendi. Böylelikle, bugün itibariyle yaklaşık 50 milyon kişi ülke içinde rahatlıkla seyahat edebilecek.
Bununla birlikte, barlar ve restoranların dışarıda masa hizmetini yeniden başlatmalarına izin verildi.
SARI KATEGORİLERDE YER ALAN BÖLGELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM BAŞLADI
Sarı kategoride yer alan bölgelerde, ayrıca her düzeydeki eğitim kademisinde yüz yüze eğitim başladı.