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  3. 14 Ağustos 2018 14:44

İtalya'da köprü çöktü

İtalya'nın Cenova şehrinde otoyol üstünde bulunan köprünün çökmesi sonucu onlarca kişi hayatını kaybetti.

İtalya'da köprü çöktü

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İtalya'da köprü çöktü

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İtalya'da köprü çöktü

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İtalya'da köprü çöktü

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