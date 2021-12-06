İtalya'dan Omicron varyantına karşı sert tedbirler

Bununla birlikte, negatif test sonucu ile alınabilecek normal Yeşil Geçiş ( Green Pass) , yerel ulaşım ve otellerin kullanımı için kabul edilebilir olacak. Ancak, yoğun saatlerde tren ve otobüslerdeki kalabalık düşünüldüğünde, kuralların toplu taşımada nasıl uygulanacağı konusunda hala bazı şüpheler bulunuyor.