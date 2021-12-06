İtalya'dan Omicron varyantına karşı sert tedbirler
Omicron varyantının yayılmaya başladığı Avrupa'da önlemler sıkılaştırılıyor. İtalya'da bu kapsamda Süper Yeşil Geçiş uygulaması başlatıldı. Restoran, konser, sineme ve diğer toplu alanlara sadece aşılıların girmesine izin veriliyor.
İtalyan hükümeti yeni bir virüs dalgasıyla başa çıkmaya çalışıyor ve Omicron varyantından endişeleniyor. Bu durum, aşı olmak istemeyenlerin artık bir dizi hizmete sınırlı erişimi olacağı anlamına geliyor.
Covid-19’a karşı aşılanmayan İtalyanlar, bugünden itibaren daha katı kurallarla karşı karşıya kaldı.
"SÜPER YEŞİL GEÇİŞ" UYGULAMASI BAŞLADI
"Süper Yeşil Geçiş"(Super Green Pass) adlı uygulama ile yakın zamanda negatif bir test sonucu almış olanları dışlayarak, sadece Covid-19 karşı aşılanalarının spor etkinliklerine, konserlere, tiyatrolara, kapalı restoranlara ve halka açık etkinliklere katılmalarına izin veriliyor.
Bununla birlikte, negatif test sonucu ile alınabilecek normal Yeşil Geçiş ( Green Pass) , yerel ulaşım ve otellerin kullanımı için kabul edilebilir olacak. Ancak, yoğun saatlerde tren ve otobüslerdeki kalabalık düşünüldüğünde, kuralların toplu taşımada nasıl uygulanacağı konusunda hala bazı şüpheler bulunuyor.