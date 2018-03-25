  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 25 Mart 2018 11:08

İtalyan fotoğrafçının arşivinden İstanbul fotoğrafları

İtalyan fotoğrafçı Ferdinando Scianna'nın 1969 yılında İstanbul' da çektiği fotoğraflar...

İtalyan fotoğrafçının arşivinden İstanbul fotoğrafları

1/ 76
İtalyan fotoğrafçının arşivinden İstanbul fotoğrafları

Galata köprüsü

2/ 76
İtalyan fotoğrafçının arşivinden İstanbul fotoğrafları

Eminiönü'den Karaköy'e bakış

3/ 76
İtalyan fotoğrafçının arşivinden İstanbul fotoğrafları

4/ 76
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM