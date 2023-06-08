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İthal ürünlerde ''zam'' dalgası!

Döviz kurundaki hareketlilik, elektronikten otomobile ithal ürün pazarında zam dalgasını başlattı.

İthal ürünlerde ''zam'' dalgası! - Resim: 1

Seçimlerin ardından ekonomi politikalarında yeni bir döneme geçilirken, bir süredir baskılanan döviz kurunun serbest kalması özellikle telefon, bilgisayar ve otomobil gibi ithal ağırlıklı ürünlere zam olarak yansımaya başladı.

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İthal ürünlerde ''zam'' dalgası! - Resim: 2

Apple yılın üçüncü zammını yaparken, dün de diğer bilgisayar ve telefon üreticileri fiyatlarını güncelledi.

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İthal ürünlerde ''zam'' dalgası! - Resim: 3

Fiyat güncellemesi nedeniyle zaman zaman bazı ürünlerde satışlar durdu. Benzer durum otomobil piyasasında da yaşandı.

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İthal ürünlerde ''zam'' dalgası! - Resim: 4

Ekonomi gazetesinden Aysel Yücel ve Selenay Yağcı’nın haberine göre, dizüstü bilgisayar ve cep telefonu gibi elektronik ürünlerin fiyatları haziran başında yüzde 15 artmıştı.

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