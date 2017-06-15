İtikafa girdiler, hayatla ilişiklerini kestiler
Kayseri’de bir grup Müslüman, Ramazan’ın son 10 gününde itikafa girerek, kendilerini ibadete verdi.
Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (SAV) sünnetlerinden biri olan itikafı yerine getirmeye çalışan yaklaşık 40 kişi, Hacı Kılıç Camii’ne kapanıp itikafa girdi. Gecelerini ibadetle, gündüzlerini ise dinlenmeyle geçiren vatandaşlar, sünneti yerine getirmek için ibadet ediyor ve sadece abdest almak için dışarı çıkıyor.
İtikafa girenlerden Ali Özkaya, Ramazan’ın son 10 gününü iyi değerlendirmek için itikafa girdiklerini kaydetti. Özkaya, “İtikaf, Peygamber efendimizin Ramazan’ın son 10 gününde yapmış olduğu sünnetlerden birisidir. Bizde Müslüman kardeşlerimizle birlikte bu sünneti yaşamaya çalışıyoruz. Amacımız, iyi bir Müslüman ve iyi bir vatandaş olmaktır. O yüzden son 10 günümüzü kıymetli bir şekilde değerlendirmek istiyoruz. Peygamber efendimizin bir hadis-i şerifinde ‘Kadir Gecesi’ni Ramazan’ın son 10 gününde arayınız’ buyurmaktadır. Bizde acaba Kadir Gecesi’ne denk gelir miyiz diye son 10 günü burada Müslüman kardeşlerimizle birlikte geçirmeye çalışıyoruz. Amacımız hem Kadir Gecesi’ni ihya etmek için burada bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.
“İTİKAF NEDİR?”
Ramazan ayının son on gününde, gece gündüz bir camide kapanıp ibadet etmeye, itikaf denir.