İtikafa girdiler, hayatla ilişiklerini kestiler

İtikafa girenlerden Ali Özkaya, Ramazan’ın son 10 gününü iyi değerlendirmek için itikafa girdiklerini kaydetti. Özkaya, “İtikaf, Peygamber efendimizin Ramazan’ın son 10 gününde yapmış olduğu sünnetlerden birisidir. Bizde Müslüman kardeşlerimizle birlikte bu sünneti yaşamaya çalışıyoruz. Amacımız, iyi bir Müslüman ve iyi bir vatandaş olmaktır. O yüzden son 10 günümüzü kıymetli bir şekilde değerlendirmek istiyoruz. Peygamber efendimizin bir hadis-i şerifinde ‘Kadir Gecesi’ni Ramazan’ın son 10 gününde arayınız’ buyurmaktadır. Bizde acaba Kadir Gecesi’ne denk gelir miyiz diye son 10 günü burada Müslüman kardeşlerimizle birlikte geçirmeye çalışıyoruz. Amacımız hem Kadir Gecesi’ni ihya etmek için burada bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.



