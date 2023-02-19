İTÜ’lü bilim insanlarından deprem raporu: İşte büyük yıkımın 5 ana nedeni
İTÜ’nün inşaat, jeoloji, jeofizik mühendislikleriyle mimarlık fakültesindeki bilim insanları Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin ön rapor hazırladı.
Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından biliminsanları yaşanılan felaketin hazırlık ve yıkım boyutunu 360 derece ele aldılar.
En çok sorulan soru; depremin gerçekliğine rağmen neden sağlıklı yapılaşmanın oturtulamadığıydı. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) de konuyla ilgili tüm disiplinlerden biliminsanlarıyla deprem bölgesinde geniş çaplı inceleme yürüttü. İncelemeler sonrasında Kahramanmaraş depremlerinin ön raporu ortaya konuldu. İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu’nun önsözünü kaleme aldığı raporda üniversitenin inşaat, jeoloji, jeofizik mühendislikleri ile mimarlık fakültesi akademisyenlerinden oluşan biliminsanlarının inceleme ve gözlem sonuçları yer aldı.
DETAYLI RAPOR HAZIRLANIYOR
Prof. Dr. İsmail Koyuncu, bölgede depremin analizini yapan, fay hareketliliğini inceleyen ‘ön tespit raporu’nu tamamladıklarını belirterek “Deprem felaketinin sonuçlarını kapsamlı biçimde ele alacak detaylı bir rapor ise önümüzdeki günlerde kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır” dedi.
BU DEPREM YEPYENİ BİLGİLER İÇERİYOR
Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olan iki deprem (Mw 7,8 ve Mw 7,7) meydana geldiği anımsatılan raporda, “Bu depremlerin sonucunda uydu görüntülerinde çok geniş bir alanda yüzey kırığı haritalanmıştır. Arazide fayın belirli kesimlerde yüzey kırığı gözlenmektedir. Fayın sekmeli yapısı ve izi, arazide bilinen hatlara yakın olmakla birlikte, morfolojik olarak Çardak Fayı’nda sırtlar ve yamaçlardan ilerlediği görülmektedir. Bu depremin arazi izleri ve yüzey kırık haritası yepyeni bilgiler içermektedir” denildi. Rapora göre birbiriyle ilişkili segmentlerin atım dağılımı, bölgede aynı anda Amanos Segmenti’nin 2, Çardak Fayı’nın 2, Pazarcık Segmenti’nin 1, Gölbaşı Segmenti’nin 1 bağımsız depremle aynı anda kırıldığını düşündürdü.