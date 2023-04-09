İYİ Parti milletvekili aday listesi kesinleşti! İşte o isimler
İYİ Parti milletvekili aday listesini YSK'ye teslim etti. Kesinleşen listeye göre İYİ Parti 9 ilde aday göstermedi.
Siyasi partilerin 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırlıkları sürüyor.
İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır ve İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat, aday listesini YSK'ya teslim ettiler.
İYİ Parti; Adıyaman, Çorum, Erzincan, Hakkari, Rize, Van, Batman, Bartın ve Düzce'de aday göstermedi.
Geçen ay İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafın grup toplantısında roketleri takılan Gökhan Zan ve Ünal Karaman'ın da listede olduğu görüldü.
Teslim edilen aday listesine göre il il adaylar şöyle:
Adana
GÖKTÜRK BOYVADAOĞLU
MEHMET SERTAÇ DURAK
ŞULE GÖK TÜDEŞ
REMZİ OĞUZ YILMAZ
BURAK YİĞENOĞLU
İSA AYANOĞLU
BAHADIR CEYHANLI
ERDİNÇ ANTEPÜZÜMÜ
NİHAL AĞCA
ERKAN CAN
ERCAN ATALAY
SİNEM ULUDAMAR
HÜLYA AKKÖZ