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  4. İYİ Parti milletvekili aday listesi kesinleşti! İşte o isimler

İYİ Parti milletvekili aday listesi kesinleşti! İşte o isimler

İYİ Parti milletvekili aday listesini YSK'ye teslim etti. Kesinleşen listeye göre İYİ Parti 9 ilde aday göstermedi.

İYİ Parti milletvekili aday listesi kesinleşti! İşte o isimler - Resim: 1

Siyasi partilerin 14 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırlıkları sürüyor. 

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İYİ Parti milletvekili aday listesi kesinleşti! İşte o isimler - Resim: 2

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır ve İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat, aday listesini YSK'ya teslim ettiler.

İYİ Parti; Adıyaman, Çorum, Erzincan, Hakkari, Rize, Van, Batman, Bartın ve Düzce'de aday göstermedi.

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İYİ Parti milletvekili aday listesi kesinleşti! İşte o isimler - Resim: 3

Geçen ay İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafın grup toplantısında roketleri takılan Gökhan Zan ve Ünal Karaman'ın da listede olduğu görüldü.

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İYİ Parti milletvekili aday listesi kesinleşti! İşte o isimler - Resim: 4

Teslim edilen aday listesine göre il il adaylar şöyle:

Adana

GÖKTÜRK BOYVADAOĞLU
MEHMET SERTAÇ DURAK
ŞULE GÖK TÜDEŞ
REMZİ OĞUZ YILMAZ
BURAK YİĞENOĞLU
İSA AYANOĞLU
BAHADIR CEYHANLI
ERDİNÇ ANTEPÜZÜMÜ
NİHAL AĞCA
ERKAN CAN
ERCAN ATALAY
SİNEM ULUDAMAR
HÜLYA AKKÖZ

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