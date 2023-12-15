İYİ Partili vekil Somali Büyükelçiliği'ne ''Firari katil aranıyor'' afişi astı

"Yunus Emre Göçer, çok ağır bir kafa travmasıyla hastaneye kaldırıldı ve entübe edildi. Daha sonra polis memurları tekrar hastaneye gittiler. Ne hazindir ki, kurallar hiçe sayılarak doktordan bir rapor alınmadı. Doktora soruldu, 'Durumu nedir?' diye. Doktor, 'Kendisinin şu anda konuşma imkanı yok' dedi sözlü olarak. Hayati tehlikesi olduğuna dair hiçbir rapor alınmadan oradan ayrıldılar ve ne yazık ki suçlu olduğu net belli olan bu şahısla ilgili hiçbir yakalama ya da gözaltı kararı çıkartılmadı. Ve bu esnada maalesef motokuryemiz hayatını kaybetti. Arkasında gözü yaşlı bir eş, 2 yavru ve bunlardan bir tanesi de ne yazık ki otistik. Hekim olarak konuşuyorum, merhuma bir otopsi dahi yapılmadı. Çünkü otopsi yapılmış olsaydı burada dramın ne kadar büyük olduğu ve trafik kazasının aslında nelere mal olduğu ortaya çıkacaktı. Otopsi kayıtlarının peşine düştük. Maalesef otopsi kaydı da yok. Skandallar dizisi burada da bitmedi. Söz konusu şahsın elini kolunu ülkeden sallayarak çıktığında gördük ki Türkiye'de kendisine oturum verilmiş. Peki hangi gerekçeyle oturum verildi? Bakıyorsunuz, bunun bir siyasi sığınma olduğu konuşuluyor. Soru sorduk cevap gelmedi, arkasına düştük, cevap alamadık. Hangi hakla bir Cumhurbaşkanının oğluna bu ülkede siyasi sığınma hakkı verilmiştir? Ve bu şahsın şu anda Dubai'de olduğuna dair çok önemli işaretler var. Peki bu şahısla ilgili bir kırmızı bülten çıkartıldı mı? Hayır. Bu şahısla ilgili Adalet Bakanlığı, Somali Büyükelçiliği'ne ve Somali Adalet Bakanlığı'na bir yazı yazdı mı? Hayır."