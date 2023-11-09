İzinsiz kullandığı Togg'u perte çıkarttı! Sahibi sinir krizi geçirdi

Olayı duyarak kaza yerine gelen araç sahibi ise gördüğü manzara karşısında sinir krizi geçirdi. Olay yerinde bulunan 112 Acil Servis ekiplerince müdahalesi yapılan araç sahibi, güçlükle sakinleştirildi. Kazada büyük hasar alan TOGG marka araç, çekici ile olay yerinden kaldırıldı.