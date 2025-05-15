İzlediği dizi hayatını değiştirdi! 20 yaşında kendi işinin patroniçesi oldu
Şırnak'ın Cizre ilçesinde 20 yaşındaki Azize Ergün, izlediği diziden etkilenerek genç yaşında tekstil atölyesi kurdu. 12 kişiye istihdam sağlayan genç girişimci, ürünlerini hem yurt içi hem yurt dışına satıyor.
Cizre ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki Azize Ergün, genç yaşına rağmen büyük bir hayali gerçeğe dönüştürdü. KOSGEB'in sağladığı girişimcilik desteğiyle kendi tekstil atölyesini kuran Ergün, 12 makinesiyle hem yurtiçi hem de yurtdışı pazarlarına yönelik üretim gerçekleştiriyor. Ailesinin ve öğretmeninin teşvikiyle bu girişime adım atan Azize, atölyesinde özellikle çocuk abiyeleri ve kişiye özel tasarımlar üretiyor.
Azize Ergün'ün girişimcilik serüveni, ilkokul sıralarına kadar dayanıyor. Henüz çocukken izlediği bir dizideki moda tasarımcısı, onun hayal dünyasını harekete geçirdi ve o günden itibaren kendi çizimlerini yapmaya başladı.
Zamanla bu hobisini daha da geliştiren Azize, evde geçirdiği sürede kendi tasarımlarını hayata geçirmeye başladı. Bu kıyafetleri ilk olarak kardeşleri ve yeğenleri üzerinde deneyerek adeta bir prova süreci yaşadı. Ardından çevrim içi platformlarda tasarımlarını satışa sunduğunda beklenenin üzerinde bir ilgiyle karşılaştı. Bu olumlu geri dönüşler, Azize'yi işini daha da büyütme ve profesyonelleşme yönünde cesaretlendirdi.
Moda tasarım hikayesinin ilkokul yıllarında başladığını ve küçük bir makine ile kendini geliştirdiğini söyleyen genç girişimci Azize Ergün, "20 yaşındayım. İzlediğim bir dizideki moda tasarımcısı karakterinden çok etkilenmiştim. Ondan esinlenerek küçük küçük resimler yapmaya başladım. Bu resimleri öğretmenime gösterdiğimde beni bu konuda çok destekledi ve bu işe teşvik etti. Çizimlerime devam ederken pandemi döneminde bu çizdiklerimi gerçeğe dönüştürmek istedim. Küçük kız kardeşimi yanıma aldım ve onun üzerinde küçük denemeler yaptım. Tabii bu dönemde bir makine de aldık. Küçük bir makine üzerinde kendimi geliştirmeye başladım. Çizimler, kesimler, kalıplar olsun hepsini tam olarak oturtmaya çalıştım. Artık bu sayede ilerleme kaydettiğimi gördüğüm için kendime küçük bir atölye açmak istedim. Atölyeyi açarken KOSGEB'den destek aldım. Aldığım destek ile atölyeme 10 makine aldım. Atölyemde 12 çalışanım var" dedi.