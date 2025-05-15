İzlediği dizi hayatını değiştirdi! 20 yaşında kendi işinin patroniçesi oldu

Moda tasarım hikayesinin ilkokul yıllarında başladığını ve küçük bir makine ile kendini geliştirdiğini söyleyen genç girişimci Azize Ergün, "20 yaşındayım. İzlediğim bir dizideki moda tasarımcısı karakterinden çok etkilenmiştim. Ondan esinlenerek küçük küçük resimler yapmaya başladım. Bu resimleri öğretmenime gösterdiğimde beni bu konuda çok destekledi ve bu işe teşvik etti. Çizimlerime devam ederken pandemi döneminde bu çizdiklerimi gerçeğe dönüştürmek istedim. Küçük kız kardeşimi yanıma aldım ve onun üzerinde küçük denemeler yaptım. Tabii bu dönemde bir makine de aldık. Küçük bir makine üzerinde kendimi geliştirmeye başladım. Çizimler, kesimler, kalıplar olsun hepsini tam olarak oturtmaya çalıştım. Artık bu sayede ilerleme kaydettiğimi gördüğüm için kendime küçük bir atölye açmak istedim. Atölyeyi açarken KOSGEB'den destek aldım. Aldığım destek ile atölyeme 10 makine aldım. Atölyemde 12 çalışanım var" dedi.