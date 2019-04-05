İzmir bu olayı konuşuyor: ''FETÖ'yey yakın görünmek için...''

İzmir'in Torbalı ilçesinde, belediye binası önündeki panodan şehit Ömer Halisdemir'in fotoğrafının indirilmesi tepkiye neden oldu. AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Hasan Akbıyık, "Şehidimize yapılan bu saygısızlığı kabul edemeyiz. Bunlar HDP ve FETÖ'ye samimi görünmek için şehidimizin fotoğrafını indirdiler" derken, Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur: "Konunun bizimle ilgisi yok, çarpıtılıyor" şeklinde konuştu.