İzmir bu olayı konuşuyor: ''FETÖ'yey yakın görünmek için...''
İzmir'in Torbalı ilçesinde belediye binası önündeki panodan şehit Ömer Halisdemir'in fotoğrafının indirilmesi ilçeyi İzmir'i karıştırdı.
İzmir'in Torbalı ilçesinde, belediye binası önündeki panodan şehit Ömer Halisdemir'in fotoğrafının indirilmesi tepkiye neden oldu. AK Parti Torbalı İlçe Başkanı Hasan Akbıyık, "Şehidimize yapılan bu saygısızlığı kabul edemeyiz. Bunlar HDP ve FETÖ'ye samimi görünmek için şehidimizin fotoğrafını indirdiler" derken, Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur: "Konunun bizimle ilgisi yok, çarpıtılıyor" şeklinde konuştu.
Torbalı ilçesi, 31 Mart'taki yerel seçimlerin ardından belediye başkanı seçilen İsmail Uygur'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla başlatılan soruşturma ve belediye binası önündeki panoda bulunan şehit Ömer Halisdemir'in fotoğraflarının indirilmesiyle gündeme geldi.
Şehit Halisdemir'in fotoğrafının indirilmesine tepki
Şehit Halisdemir'in fotoğrafının yer aldığı afişin, belediye ekiplerince panodan indirildiğine dair görüntülerin sosyal medyada yer alması tepki çekti.