İzmir Büyükşehir önünde yarı çıplak protesto

İhaleden yaklaşık 3 ay sonra plakaların iptal edildiğini aktaran Dağdeviren, "İptal nedeniyle Belediyeden paramızı alamadık. Daha sonra ikinci ihaleye girip bu plakaları aldık. Yaklaşık 2 yıl sonra açılan bir dava sonuçlandı. Bu dava sürecinde Belediye bize hiçbir şekilde bilgi vermedi. Belediyenin internet sitesinden 'S plakalı esnafımızı mağdur etmeyeceğiz.' dediler. O zaman cumhurbaşkanı seçim süreci vardı. Biz paranın değil plakalarımızın peşindeyiz." diye konuştu.