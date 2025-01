İzmir Büyükşehir'de kriz: Binlerce işçi iş bıraktı

Sosyal hakların yatırılmasını beklerken Büyükşehir’in skandal bir karara imza artarak binlerce emekçinin maaşını ödemediğini söyleyen Ercan Gül, “Böyle bir şeyi asla kabul etmiyoruz ve bir an önce maaş ve sosyal haklarımızın ödemesini talep ediyoruz aksi takdirde eylemliklerimiz gün geçtikçe büyüyerek devam edecektir. Çünkü biz işçilerin maaşının zamanında ödenmemesi demek, ev kiramızı, kredilerimizi ve faturalarımızı ödeyemez hale getirecektir. En vahimi de bir anne baba olarak okula giden çocuğumuzun cebine harçlık koyamamak demektir. Geçmiş yönetimin meydana getirdiği bu krizin faturası biz emekçilere kesilemez. Paranın kesildiği günden bugüne kadar herhangi bir çözüm için bir çalışma yapılmamıştır. Bu işin muhatabı olan İzmir Büyükşehir Belediyesi her ne kadar tasvip etmemekte bu krizi çözmek için gerekirse kredi çekerek ya da taşınmazları satışa çıkararak çözüme kavuşturmak zorundadır. Çünkü alacaklarımız her geçen gün artmakta ve bu ödemelerin zamanında yapılmamasından dolayı bu hayat pahalılığı karşısında geçinmekte zorlanmaktayız” diye belirtti.