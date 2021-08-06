İzmir, Çanakkale ve Manisa'da gökyüzünün rengi değişti

EGE BÖLGESİ VE İZMİR'DE HAVA DURUMU

Öte yandan aynı manzara diğer Ege Bölgesi illerinde de görüldü. Bu nedenle gözler Ege Bölgesi geneli ve İzmir hava durumuna çevrildi. İşte 6 Ağustos Ege Bölgesi ve İzmir hava durumu...