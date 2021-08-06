İzmir, Çanakkale ve Manisa'da gökyüzünün rengi değişti
Türkiye'nin birçok ilinde orman yangınlarıyla mücadele edilirken, yangınların dumanı İzmir, Çanakkale ve Manisa'ya ulaştı.
İzmir, Çanakkale ve Manisa'da bulutların görüntüsü sosyal medyada çok konuşulan konulardan birisi oldu.
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Türkiye'yi 10 gündür etkisi altına alan orman yangınları sonrası, yükselen duman ve is İzmir ve Çanakkale'ye ulaştı. Manisa'da da benzer bir görüntü oluştu.
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Sabah saatlerinde dışarı çıkan vatandaşlar yangın dumanı bulutları ve isle karşılaştı.
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EGE BÖLGESİ VE İZMİR'DE HAVA DURUMU
Öte yandan aynı manzara diğer Ege Bölgesi illerinde de görüldü. Bu nedenle gözler Ege Bölgesi geneli ve İzmir hava durumuna çevrildi. İşte 6 Ağustos Ege Bölgesi ve İzmir hava durumu...
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