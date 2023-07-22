İzmir Çeşme'de orman yangını! 1 kişi gözaltına alındı
İzmir'in Çeşme ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangını yaklaşık 6.5 saat sonra kontrol altına alındı. Yangını çıkardığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.
Yangın, saat 23.30 sıralarında Çeşme ilçesi Ulusoy Limanı yakını, Karadağ mevkisindeki ormanda çıktı.
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Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda orman ve itfaiye ekibi sevk edildi.
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BİR ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI, VALİLİK KAMPINDAKİ ÖĞRENCİLER BÖLGEDEN TAHLİYE EDİLDİ
Karadağ mevkisindeki çıkan orman yangınına 17 arazöz, 4 su ikmal, 3 dozer ve 5 yer ekibi müdahale devam ederken, yangını çıkardığı iddia edilen bir şüpheli gözaltına alındı.
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Öte yandan, İzmir Valiliği Bornova Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğü Çeşme Çocuk Gençlik Eğitim ve Dinlenme Kampı'ndaki öğrenciler ise otobüslerle bölgeden tahliye edildi.
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